“未來香港”創科大賽總決賽舉行

中評社北京11月10日電／據大公報報導，“未來香港2025”創科大賽總決賽暨科技人才論壇昨天在香港科學園高錕會議中心舉行，本屆大賽由香港科技青年聯合會主辦，吸引逾200家內地科技企業參賽，參賽項目聚焦人工智能、醫療健康、先進製造等前沿領域，多位特區政府官員與創科界人士出席。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港的創新發展離不開制度優勢與人才支撐，特區政府會持續打造具競爭力的創科生態，推動創新與實業融合。他呼籲市民把握12月7日立法會選舉機會投票，履行公民責任。香港科技青年聯合會創會會長胡盛龍表示，科技創新與資本市場結合至關重要，聯合會正協助內地臨港科創產業園探索新型融資路徑，並計劃推動企業在港申請上市。



本屆大賽獲獎團隊除可分別獲得1萬至5萬港元獎金外，更有機會獲得“未來香港”創科基金500萬港元投資；同時，主辦方還將為獲獎團隊提供申請政府資助項目、香港科學園／數碼港培育計劃，以及高才、優才、專才等來港人才計劃的免費指導服務。



孫玉菡籲12.7投票 履行公民責任



孫玉菡在頒獎禮致辭表示，香港擁有金融、法律及國際聯繫優勢，未來發展關鍵在於創新驅動與人才培育，香港需要打造國際人才高地和創科樞紐以適應全球發展趨勢，勞工及福利局和香港人才服務辦公室也將積極協助科技人才來港發展，共同為香港經濟注入新動力。他指出，只要社會保持開放包容，香港定能在創科領域開創新天地。



孫玉菡強調，香港社會的多元性是城市活力的重要來源，“新舊香港人只是相對概念”，他鼓勵來自不同地區的年輕專才融入本地、共同建設未來。立法會選舉將在12月7日舉行，孫玉菡呼籲市民踴躍投票，履行公民責任。



胡盛龍致辭表示，香港科技青年聯合會秉持“共建共享”精神，過去四年持續推動多屆創客賽事，見證香港青年創新力量的茁壯。他指出，本屆賽事新增福州與無錫兩個賽道，分別聚焦人工智能醫療及先進製造環保能源領域，旨在推動港青與內地創科交流及產業對接，讓香港創客不僅能扎根本地，也能通過香港走出去，貢獻國家建設。

