少數族裔：我們都是香港人，當然要投票！

中評社北京11月10日電／據大公報報導，“我是香港人，投票當然關我事！我會去投票，選出能夠講出我們心聲、幫助社會變得更好的立法會議員。”香港有超過60萬少數族裔，當中許多早已扎根香港，甚至已是第二代、第三代。立法會選舉臨近，有尼泊爾人呼籲同胞投票，“一個能夠代表自己的立法會議員，能夠真正為不同文化、種族、行業發聲，這也是我們的權利。”有印度餐廳老板期望，新一屆立法會能推動更多餐廳走向電子時代，增加小店競爭力。“我們在香港賺了錢，改善了生活，成家立室，我也想幫助香港變得更好。”\大公報記者 伍軒沛



尼泊爾裔港人Ray：我在香港賺了錢，想為香港發展獻力



“我也是香港人，我會去投票。”Ray是尼泊爾裔香港人，今年49歲的他在香港生活了30年。從一個普通地盤工人，到現時自己開了建築公司，也有做旅遊相關的生意，他認為香港是一個可以成就夢想的地方。“香港是一個公平的地方，只要肯努力，夢想就會成真。”



“Hey！朋友！有乜幫到你？”Ray見到記者時，立刻展現了招牌笑容，並上前握手。一口流利的廣東話讓我們立刻打開了話題。在港生活30年，剛來港時，Ray一個中文字都不懂說，住在元朗的㓥房中，只能做像地盤工人這種體力活，但他一直懷著夢想，“我想在香港生活下去，我想要更好的生活。”勤工儉用，他將積攢的辛苦錢用來開設建築公司，開始接工程，生活逐漸得到了改善。從元朗搬到了荃灣，並買了自己的單位。



“我比很多港人更關注這片土地”



為了讓自己融入社會，他閒時就會做義工，為社區做點事，例如帶同胞認識社區，做翻譯工作，幫助社區之餘，又能讓同胞們更快融入社會。“我希望我的同胞也能關心香港的時事，因為我們都打算在香港繼續生活，就必須關心社會。”除了希望同胞能夠緊貼香港發展，他也希望能夠回饋社會。“我在香港賺了錢，改善了我的生活，我在香港成家立室，有自己的事業，有自己的物業，我也想幫助香港變得更好。”



他表示，30年來，他看著香港的變遷，從社會動蕩到疫情打擊，他認為香港是一個有很強生命力的地方，這艘大船經得起風浪，也承載著他們一家小小的夢想。“我絕對認為我是一個香港人，我的後代也是香港人，我甚至比很多香港人更關注這片土地發生的事。”疫情期間，他就一直協助社區做翻譯工作，為政府傳遞防疫工作及反映同胞需要。他又在街站派發傳單，哪裡有同胞確診，他也會立刻拎著一袋二袋的物資上樓探望。

