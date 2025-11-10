微短劇產業進階　市場規模有望突破五百億元

圖為短劇《盛夏芬德拉》《弄潮》海報 中評社北京11月10日電／據新華社報導，2024年微短劇市場規模突破500億元，今年市場規模有望在去年基礎上實現更大突破。



繁榮背後，是行業從“流量為王”到“價值為王”的變革。微短劇市場發生了哪些變化？未來又將迎來怎樣的新趨勢？我們用五個關鍵詞透視其發展格局。



精品化：從“成本窪地”到“品質高地”



“微短劇時間雖短，但內容不能短，品質不能打折。”國家廣播電視總局黨組成員、副局長韓冬說。精品化已從可選項變為生存的必選項。



過去一年，行業經歷了劇烈的“品質洗牌”。紅果短劇總編輯樂力透露，平台年內已三次大幅提升審核標準，倒逼創作者摒棄獵奇套路，轉向打磨劇本邏輯與人物塑造。點眾科技執行總裁李江則以親身經歷描繪了行業升級的軌跡：“2022年我們用手機拍一部短劇成本約5萬元，如今一部精品短劇投入已達150萬元。”廠牌“馬厩制片廠”出品的《盛夏芬德拉》以電影級質感實現了上線十幾天播放量破30億的成績，證明了優質內容的市場號召力。



這樣的轉變直接反映在產業鏈的各個環節。製作端，傳統影視公司紛紛入局，將長劇的工業化標準、精細打磨注入微短劇生產。完美世界高級副總裁曾映雪介紹說，《弄潮》為還原80年代場景赴湖南紡織廠采風，演員全程學習方言，正是長視頻匠心精神下沉的縮影。消費端，用戶審美快速提升，對粗制濫造的容忍度急劇下降。多位平台負責人表示，隨著用戶審美的提升，市場已展現出為高質量內容付費的強烈意願，這為微短劇的精品化轉型提供了直接動力。



微短劇市場正從“成本窪地”的流量競爭，轉向“品質高地”的價值競爭。