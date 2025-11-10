雙11購物，消費者成了精算師

中評社北京11月10日電／據新華社報導，從“先漲價後降價”的價格“變裝秀”，到“不同人不同價”的隱性歧視，再到“凑單越凑越貴”的規則陷阱，曾經的“消費福利”正在被層層套路消解。



這個初衷在於讓利消費者的購物節，為何在價格方面上演迷局？記者採訪了多名消費者，還原其在“雙11”價格迷局中的真實遭遇。



價格倒掛，促銷價比日常貴



“每天價格都不一樣，剛要下單就漲了”“更氣人的是，商家在活動前臨時加價，看似滿減、優惠券一大堆，實際算下來比平時還貴”“現在的‘雙11’，看似優惠的背後，全是套路”……來自湖北的李霞（化名）在一連串吐槽後得出這樣的結論。



為趕上今年的“雙11”優惠，李霞早在10月初就將所需商品加入購物車，“沒想到，價格不降反升”。



10月20日晚上8點，某電商平台“雙11”促銷活動啟動。李霞點開購物車準備購買電動車擋風被，卻發現價格比活動前漲了20元。“我問商家，對方沒有解釋，只是推薦了另一款產品。”



類似情況也出現在她打算購買的嬰兒保溫杯上。活動前，這款保溫杯售價為180多元，活動開始後，使用優惠券前的價格直接漲至200多元。李霞先後聯繫商家和平台客服，商家僅回復“沒有漲價”，平台客服則表示“活動和優惠券發放時間不固定”。



來自上海的孫可（化名）則遭遇了更劇烈的價格波動。10月27日，他將一款剃須刀頭加入購物車，想觀望價格是否繼續下降。4天後，同一鏈接、同一規格的商品，到手價從260多元飈升至590多元，翻了一倍多。更讓他困惑的是，兩分鐘後刷新頁面，到手價又降至280多元。而商品原價也在同一鏈接下經歷了“過山車”：從317元漲至670元，又降至523元。