“台獨”政客歐議會活動　外交部：自我炒作

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月11日電（記者 海涵）近日，台灣地區副領導人蕭美琴和台外事部門負責人林佳龍在布魯塞爾歐洲議會大樓出席“對華政策跨國議會聯盟”（IPAC）年會，蕭美琴並在會上發表講話。外交部發言人林劍11月10日在例行記者會上就此應詢表示，中方已就“台獨”政客在歐洲議會大樓內的活動，向歐洲議會方面提出嚴正交涉。歐方表示，歐洲議會堅持一個中國政策的立場沒有也不會改變，有關會議和人士沒有得到歐洲議會邀請，議會的領導層沒有同其有任何接觸，個別議員的個人行為，不代表歐洲議會的官方立場。



“你提到的‘對華政策跨國議會聯盟’接受多個反華機構的資助，一向惡意炒作涉華問題，是民進黨當局挾洋自重的工具，毫無公信力可言。”林劍說，“台獨”政客同該組織沆瀣一氣，處心積慮刷存在感，純屬自我炒作的政治鬧劇，他們的圖謀不會得逞。



林劍重申，無論民進黨當局及“台獨”分裂勢力怎麼折騰，搞哪些小動作，無論其在國際上如何四處鑽營，都只會暴露其推行分裂活動的無恥企圖，都阻擋不了中國終將統一，也必將統一的歷史大勢。希望歐洲議會看清真相，明辨是非，始終恪守一個中國原則，不向“台獨”勢力發出任何錯誤信號，避免被利用。



林劍進一步表示：“至於你提到的某些‘台獨’的頭面人物，我要指出的是中方的立場是一貫的、明確的。我們堅決反對任何‘台獨’分裂分子，以任何名義竄訪中國的建交國。我們敦促歐方恪守一個中國原則，旗幟鮮明地反對一切‘台獨’行徑，不像‘台獨’分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護雙邊關係的大局。某些“台獨”的頭面人物下台之後，仍然千方百計的到處鑽營，繼續搞以外謀獨，其險惡圖謀注定失敗。