李在明施政好評率升至56.7%

中評社香港11月10日電／韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter10日發佈的一份民調結果顯示，總統李在明的施政好評率升至56.7%，連續兩周保持升勢，自9月第一週（56%）以來時隔兩個月首次升至56%以上。



Realmeter受日刊《能源經濟新聞》委託，于本月3日至7日面向全國18歲以上的2528人進行了上述調查。結果顯示，李在明的施政好評率為56.7%，較上一次調查上升3.7個百分點；差評率為38.7%，較上一次調查下降4.6個百分點。



Realmeter分析指出，調查當周初期，亞太經合組織（APEC）慶州峰會取得圓滿成功、綜合股價指數（KOSPI）突破4200點關口、李在明在國會發表施政演說等因素推高民眾對外交、經濟前景的期待，拉高施政好評率。但當周中期，KOSPI急轉直下、韓國對美元匯率急劇下跌導致金融市場動蕩不安，影響好評率下滑。之後，李在明叫停執政黨旨在暫緩涉總統審判的立法進程，以及在野黨敦促重啟涉總統審判，給李在明施政增加壓力，好評率到當周後期走下坡路。



Realmeter于6日至7日面向全國18歲以上的1004人進行了政黨支援率調查。結果顯示，執政黨共同民主黨為46.5%，上升1.1個百分點；最大在野黨國民力量為34.8%，下降3.1個百分點。另外，改革新黨為4.2%，祖國革新黨2.5%，進步黨0.8%。



施政好評率調查可信度為95%，抽樣誤差±1.9個百分點，應答率5.1%；政黨支援率調查可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率4.2%。