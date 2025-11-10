政府“停擺”第40天　美國大量航班取消

中評社北京11月10日電／據新華社報導，9日，美國聯邦政府“停擺”已進入第40天。截至傍晚，全美當天已有超過2000架次航班取消，超過8000架次航班延誤。美國交通部長達菲警告，如果“停擺”繼續下去，航空交通將會“幾乎陷於停滯”。



美國東部時間9日17時30分左右，航班跟蹤網站數據顯示，美國當天國內和國際航班已有2309架次取消，8113架次航班延誤。近幾日，美國每天航班延誤數量均超過7000架次。自7日強制削減航班政策實施以來，航班取消數量從6日的202架次，陡增至7日的1025架次，再增至8日的1566架次。



自10月1日美國聯邦政府“停擺”以來，被迫無薪上班的空中交通管制員請假數量增加，人員短缺加劇了航班延誤問題。許多空管員不得不超時工作，也給航空安全帶來隱患。為緩解空管員人手短缺的壓力、降低空域安全風險，美國聯邦航空局決定，從7日起開始減少全美40個主要機場的航班，削減幅度將從起初的4%逐漸增加至14日的10%。



9日，達菲在接受美國有線電視新聞網採訪時說，如果聯邦政府“停擺”持續下去，情況只會越來越糟，預計在11月底感恩節前的兩周，航空交通將“幾乎陷於停滯”。白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特9日在接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時表示，感恩節期間是一年中經濟最活躍的時段之一，那時正值“黑色星期五”消費高峰，如果人們在那段時間無法出行，那麼第四季度美國經濟很可能會出現負增長。



在聯邦政府“停擺”影響越來越大的背景下，國會兩黨結束僵局的壓力也在上升。7日，國會參議院民主黨人提出一項結束“停擺”方案，包括將定於今年年底失效的《平價醫療法案》加強型醫保補貼延長一年，這一提議被參議院共和黨人拒絕。9日，美國參議院罕見地於周日召開會議。