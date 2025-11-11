中方：願同國際社會一道促互聯網普惠發展

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月11日電（記者 海涵）2025年世界互聯網大會烏鎮峰會11月9日成功閉幕。今年峰會主題是“共築開放合作、安全普惠的數智未來—攜手構建網絡空間命運共同體”，來自130多個國家和地區的1600多名嘉賓參會，圍繞全球互聯網治理展開討論，表示要堅持共商共建共享原則，讓每個國家、每個人都能在網絡空間享有平等發展的權利。



外交部發言人林劍在11月10日例行記者會上表示，世界互聯網大會烏鎮峰會連續成功舉辦了十餘年，已成為互聯網前沿技術交流融合的大舞台、推動全球數字合作治理的重要平台。



林劍指出，隨著新一輪科技革命和產業變革加速推進，國際社會越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體。今年是習近平主席提出構建網絡空間命運共同體理念十周年。前不久中方發布《全球治理倡議概念文件》，再次對網絡空間、人工智能等治理緊迫性突出、治理赤字較大的領域提出要加大治理合作，共同應對挑戰。中國作為負責任大國，發布《全球人工智能治理倡議》、《網絡空間國際合作戰略》，推動成立世界人工智能合作組織，為國際互聯網治理貢獻了中國力量。



林劍說，我們願同國際社會一道，繼續加強網絡空間交流合作，維護網絡空間安全，促進互聯網普惠包容發展，讓“網絡鴻溝”變成“數字通途”，推動全球互聯網治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

