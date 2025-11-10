高市：不收回台灣有事觸發“存亡危機事態”言論

中評社香港11月10日電／日經新聞報導，在11月10日的眾議院預算委員會會議上，日本首相高市早苗提及台灣發生緊急情況可能會觸發日本能夠行使集體自衛權的“存亡危機事態”一事。她表示，針對事態的界定具體列舉特定事例的做法“需要反省”。這是針對立憲民主黨的大串博志提出的問題做出的回答。



在11月7日的眾議院預算委員會會議上，立憲民主黨的岡田克也針對台灣發生緊急情況向高市早苗進行了提問。高市早苗說明稱，當時“設想了最壞的情況，並做出了略微有些具體的回答”，同時解釋稱“今後將避免這種做法”。



日本歷屆政府始終僅在私下進行相關討論，在國會等公開場合對具體情景的提及則持謹慎態度。即便被問及“台灣有事”是否屬於“存亡危機事態”，政府也始終以模糊表述回應。



關於是否收回台灣發生緊急情況可能觸發“存亡危機事態”的回答，高市早苗對此予以否定。她強調：“這樣的言論符合日本政府的一貫立場，並不打算收回和取消”。同時表示：“不打算將這種說法視為日本政府的統一立場來發表”。



針對增至國內生產總值（GDP）比重2%的防衛費的資金來源問題，高市早苗表示：“希望在大力進行支出改革的同時，妥善確保相關資金”。同時稱：“希望採取無需提高稅率就能增加稅收的應對措施”。