美國多州報告嬰兒肉毒杆菌中毒事件

中評社香港11月10日電／美國疾病控制和預防中心8日發布通報稱，近期美國多州報告嬰兒肉毒杆菌中毒病例，初步流行病學證據顯示，這些病例可能與食用受肉毒杆菌污染的嬰兒配方奶粉有關。涉事企業已啟動兩批次產品召回。



據美疾控中心介紹，截至8日，全美已有10個州共報告13例嬰兒肉毒杆菌中毒病例。所有患兒均曾食用美國嬰兒配方奶粉製造商ByHeart公司生產的“全營養嬰兒配方奶粉”。這些病例發病時間集中在今年8月中旬至11月間，患兒年齡介於16天至157天之間。目前所有患兒均已接受住院治療，並接受了BabyBIG（嬰兒肉毒杆菌免疫球蛋白靜脈注射）治療，目前尚無死亡病例報告。



新華社報導，美疾控中心、美國食品和藥物管理局及多州公共衛生部門正對事件展開聯合調查。多州公共衛生部門已收集部分剩餘奶粉樣本送檢，相關實驗室檢測仍在進行中，預計未來數周會有結果。



美藥管局表示，鑒於本次病例數量、病情嚴重程度以及明確的流行病學關聯，已建議ByHeart公司召回相關產品。該公司已同意召回兩批患病嬰兒曾食用過的奶粉。目前對污染源的調查仍在進行中，不排除後續發現更多受影響產品的可能性。



美藥管局還表示，ByHeart“全營養嬰兒配方奶粉”在美國嬰兒配方奶粉市場占比不足1%，本次事件不會影響全美嬰兒配方奶粉的供應。



據介紹，嬰兒肉毒杆菌中毒的早期症狀包括便秘、頭部控制能力下降和吞咽困難等，嚴重時可能導致呼吸困難甚至呼吸驟停。該疾病通常需由臨床診斷確認，症狀往往在攝入受污染食物後數周才會出現。