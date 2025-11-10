伊朗將五年內完成貨幣改革　刪除面值末四個零

中評社香港11月10日電／伊朗憲法監護委員會日前批准伊朗貨幣面值調整計劃。該計劃擬在今後五年內，逐步完成一項貨幣改革，刪除伊朗貨幣面值末四個零。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社8日援引伊朗憲法監護委員會發言人哈迪·塔漢·納齊夫的話報導，經該委員會審查，批准刪除伊朗貨幣面值末四個零的方案，啟動貨幣改革進程並設置過渡期。



另據《伊朗經濟日報》報導，根據新決議，伊朗官方貨幣單位仍為“里亞爾”。新里亞爾與舊里亞爾的比值為1:10000。



新華社報導，據瞭解，伊朗中央銀行將分兩階段調整貨幣面值。在為期兩年的第一階段，央行將落實包括設計新紙幣與硬幣、制定實施細則、更新銀行系統、與相關執行機構協調、開展公眾宣傳活動等準備工作；第二階段為期三年，舊里亞爾與新里亞爾將同時流通，以便公眾、經濟活動參與者與銀行系統有足夠時間適應。此後，舊里亞爾將退出流通。



伊朗央行貨幣政策副行長穆罕默德·希里吉安表示，面值調整更多是一項結構性與象徵性改革，並不會改變貨幣的實際價值，也不會對通脹指數產生直接影響，但在心理、計算和交易透明度層面將對市場與公眾信心產生積極作用。



多年來，由於貨幣貶值，伊朗貨幣單位“里亞爾”因單位面值過小已不適用於公眾與企業的日常交易，僅在會計文件中保留。