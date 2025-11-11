卞梁、陳洹迪：開展全民涉台愛國教育必要性

上海財經大學馬克思主義學院講師卞梁（中評社 束沐攝） 中評社香港11月11日電（作者 卞梁 陳洹迪）2025年10月24日，國台辦發言人陳斌華就全國人大常委會決定設立台灣光復紀念日發表談話。他強調，“歷史因銘記而永恒，正義因捍衛而昭彰。我們將以設立台灣光復紀念日為契機，積極舉行各類紀念活動，開展全民涉台愛國教育。”這是大陸對台部門首次明確提出全民涉台愛國教育。



全民涉台愛國教育，是指面向全體中國人民，以愛國主義為精神內核，以台灣問題的歷史脈絡、現實挑戰與統一前景為主要內容，通過全民化、系統性、常態化的愛國主義教育，培育中華民族共同體意識，最終實現兩岸同胞心靈契合的系列教育活動。



祖國完全統一是實現中華民族偉大復興的必然要求，而全民涉台愛國教育正是加快兩岸統一進程的關鍵支撐。當前，兩岸尚未統一的根本障礙之一，在於部分台灣民眾在長期的政治社會化進程中，其“身份認同”不斷扭曲，由此對統一前景產生疑慮，進而產生“不想統、不願統”的心結。衹有通過全民涉台愛國教育，才能進一步在全民族形成有關祖國統一必要性的高度共識，為實現祖國統一大業夯實思想基礎。



全民涉台愛國教育以歷史事實為基礎，以新時代黨解決台灣問題的總體方略為理論依托，並在愛國主義、國家安全等方面已積累豐富涉台教育經驗。這無疑凸顯出當前開展全面涉台愛國教育的必要性。



一、全民涉台愛國教育的歷史價值



1、明細兩岸血脈相融的歷史事實



兩岸血脈相融是穿越千年的歷史鐵證。早在史前時期，海峽兩岸之間就已建立起密切的往來聯繫，大量考古遺跡和史書記載就是最有力證明。史前時期，便有閩地先民渡海赴台營生。三國時期，吳王曾派官民抵達夷洲，這是官方對海峽間人員往來的最早記載。唐宋時期，隨著東南沿海地區港口及航海業的發達，海外貿易逐步興盛，大陸居民東渡台灣愈發便利，這促進了澎湖和台灣本島的進一步開發。元代為強化管理，在澎湖設立“澎湖巡檢司”，將台灣及其附屬島嶼納入行政管轄，兩岸人員交流往來更加絡繹不絕。晚清時期，面對外部勢力的頻繁侵擾，清政府越來越認識到台灣在東南海防戰略位置上的重要性，並於1887年正式設立福建台灣省。在這數百年的漫長歲月裡，閩、粵、浙等地的居民大規模遷居台灣，他們由原鄉帶去的農耕技術、閩南與客家文化、宮廟與民間信仰、家鄉方言等，都是兩岸共同歷史記憶的體現。這些歷史事實充分表明，兩岸長期以來在血脈、經濟、社會、文化等方面所保持的密切聯繫，是兩岸血脈相融的有力論證。



全民涉台愛國教育要通過歷史來擺事實、講道理，破解“台灣四百年史”、“同心圓理論”等扭曲錯誤的“台灣史觀”，消弭其對台灣同胞的中國認同的不利影響。

