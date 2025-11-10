韓碳中和委員會敲定2035年溫室氣體減排目標

中評社香港11月10日電／韓聯社報道，南韓總統直屬的碳中和綠色增長委員會（下稱“委員會”）10日敲定“2035年國家自主貢獻（NDC）目標”，即到2035年將溫室氣體排放量較2018年減少53～61%。



委員會當天在國務總理金民錫的主持下召開全體會議，審議通過了包括上述內容的減排目標方案。委員會表示，考慮到技術發展等未來不確定性，就像歐盟、澳大利亞、巴西和加拿大等主要國家一樣，政府此次以“區間”形式制定了減排目標。



與日前在公開聽證會上公佈的提案相比，政府此次小幅上調減排目標值，可能引發產業界抗議。委員會表示，減排目標綜合考慮了應對氣候變化的緊迫性、聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的建議、南韓憲法裁判所（憲法法院）違憲裁定宗旨、未來減排壓力、產業界條件等因素，產業部門的減目標則放寬為24.3∼31.1%。



政府將於11日在國務會議上最終敲定2035年國家自主貢獻目標，隨後在第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）上公佈，並在年內將其提交至聯合國。金民錫表示，政府將在減排相關技術研發、轉型金融、制度改善等方面提供全方位支援，加快“去碳化”步伐，推動產業提質增效。



另外，委員會還審議通過了“溫室氣體排放權交易制度第四期規劃期間（2026—2030年）的配額分配計劃”，對高排放企業到2030年的溫室氣體排放總量定為25.373億噸，較上一期降低16.8%。委員會還通過了“第一次氣候和氣候變化監測及預測基本計劃”，爭取加強氣候觀測力量。