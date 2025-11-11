兩岸關係迎來新窗口　專家共議中美戰略博弈

分論壇“中美戰略競爭下的台海安全局勢”現場（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月11日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自海峽兩岸的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



在分論壇“中美戰略競爭下的台海安全局勢”中，兩岸專家從美國聯盟戰略、台積電在美台之間的發展走向、美國軍事戰略變化、特朗普政府對台政策及其對兩岸關係的影響等多維度展開討論。專家指出，美國聯盟戰略和台海政策在實用主義原則引領下正在發生深刻轉型，中美兩國在台海周邊的力量對比發生結構性轉變，中國在西太平洋地區的主場優勢愈發凸顯。在此背景下，兩岸關係正迎來塑造穩定的窗口與機遇。



中國人民大學國際關係學院教授宋偉以“美國聯盟戰略轉型與台灣問題”為題，探討了美國聯盟戰略向實用主義轉型的核心特徵及其對台灣問題的影響。他強調，當前美國聯盟戰略越來越趨向於實用主義，盡可能減少美國為聯盟負擔的成本，增強美國聯盟戰略的靈活性。宋偉指出，特朗普政府的聯盟戰略具體體現為以下三點：



一是美國聯盟戰略傾向於推行“准聯盟”模式，通過避免共同防衛條約的承諾來增強美國戰略的靈活性。在准聯盟框架下，美國依然可以通過高水平的軍事合作來緩解盟友的安全焦慮。例如提升對台軍售武器的數量和質量，增加駐台作戰人員、邀請台灣作為觀察員參加環太平洋軍演等。



二是美國的聯盟戰略越來越傾向於小多邊機制，通過小多邊的方式，團結在某些議題上具有共同戰略利益的盟友。在台海問題上，美國聯盟戰略也呈現出越來越強調小多邊的發展趨勢。美日韓、美日澳印，以及美英澳目前都已經納入了台海議題。



三是特朗普的聯盟戰略很大程度上拋棄了傳統的價值觀同盟色彩，走向完全的實用主義。要求盟友必須承擔更多責任，在軍事以及經濟、科技等領域的對華戰略競爭中分擔美國的負擔。2024年7月，特朗普在接受採訪時就曾聲稱“台灣應該向我們支付防務費用，我們和保險公司沒有什麼不同”，目前來看，美國對台灣的要求不斷增多，不僅要求台積電擴大在美投資、要求台灣開放市場，還有可能利用台灣問題與中國大陸談判或進行“交易”。宋偉認為，特朗普聯盟戰略的轉型，將對台海安全局勢產生深刻的影響，台灣可能會在安全和經濟等領域面臨更加困難的處境。

