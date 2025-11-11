快評：高市觸碰紅線　搬起石頭砸自己的腳

中評社快評／日本首相高市早苗7日在國會備詢時宣稱如果台灣有事，日本或將面臨存亡危機，可行使集體自衛權應對。高市是首位在國會如此表態的首相。高市主動觸碰中國紅線，對中國內政粗暴干涉，必然遭到中國反擊。



中國外交部發言人林劍10日質問高市：到底想向“台獨”勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？



媒體報導，中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文“那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉”。“那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉”不適合出自外交官之口，卻道出了無數中國人的心聲。



是高市挑起事端，伸手干涉台灣問題，嚴重衝擊中日關係，令日本陷入極其危險的境地。在抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、也是台灣光復80周年這個節點上，高市早苗的言行，更易惹起中國人反感及憤怒。



在日本，兩位前首相鳩山由紀夫、野田佳彥也反對高市的言論。鳩山由紀夫警告高市別拿台海問題當兒戲，日本必須遵守一中原則，否則只會搬起石頭砸自己的腳。野田佳彥認為，台灣問題歷任首相都避之不談，高市主動觸紅線，會讓日本陷入極其危險的境地。



高市早苗想用台海議題刷政治資本，但在中方看來，這更像是一場自取其辱的政治表演。中方一定會有實質反擊，讓高市早苗明白什麼是搬起石頭砸自己的腳，什麼是玩火自焚。