社評：高市究竟想把中日關係引向何方

中國外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社香港11月11日電（評論員 楊流昌）在11月10日外交部例行記者會上，發言人在回答本社記者問時，針對日本首相高市早苗日前在國會公然將臺灣問題與日本安全捆綁，聲稱如果中國大陸對臺灣出動軍艦并使用武力，可能會構成“存亡危機事態”，根據日本法律，如果發生被認定為威脅日本生死存亡的“存亡危機事態”，自衛隊將可以行使集體自衛權的錯誤言論加以嚴厲駁斥。



發言人嚴正指出：日本領導人發表涉臺錯誤言論，暗示武力介入臺海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，同日本政府迄今所作的政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。高市上述言論，已不是首次在涉臺問題上踩線越界，其從自民黨政調會長任上炒作“中國威脅論”，到如今以首相身份操弄台海議題的一系列言行，正在撕毀中日關係的政治基礎，將其推向危險邊緣。國際社會與日本國內有識之士都在追問，這位自民黨內“保守急先鋒”，究竟想把中日關係引向何方？



突破底線的涉台操弄，暴露其“媚美反華”本質



高市此次涉台言論的核心，是將臺灣問題與日本安全強行關聯。這種邏輯完全背離國際法與國際關係基本準則——臺灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，臺灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中日邦交正常化以來，雙方先後簽署四個政治文件，其中明確規定“日方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”“臺灣是中國領土不可分割的一部分”。高市作為現任首相，不可能不清楚這些政治共識的份量，卻偏要以“切香腸”方式挑戰紅線，其背後是赤裸裸的政治算計。

