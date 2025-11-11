留學香港專班首次會議　將推全球宣傳

蔡若蓮主持留學香港專班首次會議。（圖源：大公網） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，行政長官在2025年施政報告宣布成立留學香港專班，專班於昨日召開首次會議。會議上，教育局局長蔡若蓮介紹“留學香港”和“游學香港”品牌、培育吸引創科人才，以及為人才提供的全方位支援等施政重點及工作計劃。



專班由教育局局長擔任主席，成員包括大學教育資助委員會、創新科技及工業局／創新科技署、勞工及福利局／香港人才服務辦公室、經貿辦和政制及內地事務局／駐內地辦事處。專班亦會按需要邀請其他持份者例如專上院校代表參與。



蔡若蓮表示：“香港擁有顯著的專上教育優勢，是全球唯一擁有五間百強大學的城市。政府銳意發展香港成為國際專上教育樞紐與國際高端人才集聚高地。為進一步推進相關工作，我們會透過專班加強聯動，推出‘Hong Kong：Your World-class Campus’大型宣傳計劃，並透過制定具針對性的宣傳策略，併船出海，推廣香港專上教育及優厚的學術、科研和國際合作資源，吸引更多優秀學生和學者來港就學或進行研究。”



“留學”“游學”品牌推廣至中小學



蔡若蓮續說：“香港優質的專上教育，一直深受非本地學生歡迎。政府希望進一步拓展基礎教育國際化，把‘留學香港’和‘游學香港’品牌推廣至中小學階段。我們會繼續深化香港作為國際專上教育樞紐和人才集聚地的角色，抓緊機遇，發揮優勢，為香港和國家的發展貢獻力量。”



專班將牽頭推動專上院校，參與和舉辦各項在香港以外（尤其“一帶一路”沿線國家和東南亞國家聯盟國家）的活動，加大國際和內地宣傳及師生招攬，並會積極推動專上院校與全球各地院校簽訂學生交流協議，包括於學生在學期間提供更多境外交流及學習機會，讓他們在本地校園學習期間亦可受惠於國際化的學習環境，開拓視野。