何志平：灣區 打造中國式現代化引領地

中評社香港11月11日電/前香港香港民政事務局局長何志平今天撰文表示：國家主席習近平上周在廣東考察時強調，建設粵港澳大灣區，對廣東來說既是重大責任，也是難得的發展機遇。要錨定建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群的目標，同心協力、穩紮穩打，努力實現重點突破、全面推進。要著力深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制“軟連通”，加強立法、執法、司法各環節全流程協作，有效提升市場一體化水平，建設宜居宜業宜遊優質生活圈，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。這為弘揚改革開放精神、推動粵港澳大灣區高質量發展指明方向。香港作為大灣區四大核心城市之一，應充分利用獨特優勢，與大灣區內其他城市攜手合作，構建創新體制機制、完善政策體系，加強規則銜接，同心、同力、同圓，加速打造宜居宜業宜遊國際一流灣區。



何志平在文匯報上刊登的文章說：灣區的概念，不僅指由一個海灣或相連多個海灣、港灣及臨近島嶼構成海陸交接地域，更被賦予一種全新的為達共享目的而結成的區域城市聯盟，或者是具較高開放程度的高級區域經濟體，在國際大舞台具有重要地位。根據相關數據，全球逾50%經濟總量都匯聚在各國的灣區之中，當中涵蓋世界上75%大城市，可謂屬全球經濟的核心引擎之一。



建設中國式現代化引領地



建設粵港澳大灣區，是習近平主席親自擘畫、親自部署、親自推動的重大國家戰略。習近平主席多次作出重要指示批示，為大灣區建設領航掌舵、把脈定向。10月9日下午，習近平主席在廣州白雲國際會議中心會見來華出席本屆全運會開幕式的國際奧委會主席考文垂和終身名譽主席巴赫。習近平主席強調，粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。推進粵港澳大灣區建設，就是要打造中國新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。