大公時評：立法會選舉　良性競爭優中選優

中評社北京11月11日電／第八屆立法會選舉共收到161份參選提名表格，昨日特區政府刊憲確認所有參選人都符合資格。隨著候選人編號的確定，本屆立法會選舉的選戰正式全面開啟。候選人都是愛國愛港、有擔當、有才幹人士，未來將通過比水平、比能力、比政綱的良性競爭來吸引支持；而全港413萬多選民不僅“有得選”，更是能“優中選優”，選出能推動香港加快邁向由治及興的代議士。這樣的選舉格局和競爭面貌，正是香港優質民主不斷鞏固發展的有力體現。



市民看到，161名候選人具有廣泛的代表性和背景的多元性。既有多達50多名爭取連任的現屆立法會議員，也有大批首次參選的新人。所有候選人中，有來自法律、工程等界別的專業人士，有來自扎根社區的地區工作者，更有來自經濟發展新賽道和創科、智庫等新領域的兼具國際視野與本土經驗的專業精英。可以說是老將與新秀共舉、資深與基層並重、傳承與發展同行。



這些候選人能獲得提名並成功“入閘”，背後是制度完善所成、香港發展所需、民意希望所寄的深刻反映。他們除了本身條件“過硬”外，更承載了不同界別、不同選民對未來發展的強烈訴求。選民希望他們能夠更大力度推動香港對接國家“十五五”規劃、參與粵港澳大灣區建設、打造北部都會區新引擎；希望他們進一步推進完善地區治理體系、提升地區治理水平。候選人的多元結構和廣泛代表性，生動而深刻體現了香港社會推動高質量發展、高水準治理的進取追求。



市民看到，此次換屆選舉競爭程度顯著提升。以地區直選界別為例，候選人總數較上屆增加45.7%，9個選區“5爭2”，個別選區更出現“6爭2”競爭局面；選委會界別50人爭40席；功能界別全都有競爭，13個別界更是全在新人間“對決”。選舉真正是“區區有競爭、界界有得選”，對於選民來說，考慮的是如何“優中選優”；對於候選人來說，“沒有必贏更無躺贏”，誰能當選懸念要最後一刻才能揭曉。



新選制之下如此激烈的競選格局，候選人要想脫穎而出，靠的是“真本事”，靠的是“君子之爭”，以往那種靠極端與抹黑攻擊的一套早已行不通。候選人要更加深入地走進社區、聯繫群眾，認真傾聽民意訴求，準確把握社會脈搏，提出切實可行、針對性強的政策主張，展現出為民服務的責任擔當，才能贏得選民的信任與支持。



正如“港澳平”文章所指出，大家希望看到，各位候選人及其團隊共同建樹良好選舉文化。緊緊圍繞拚經濟、謀發展、惠民生、促改革，圍繞促進香港長期繁榮穩定、更好融入和服務國家發展大局，以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認同。堅決摒棄“山頭”“圈子”等陋習積弊，切不可像過往反中亂港分子那樣散播謠言、爆料抹黑、攻擊中傷、撕裂社群。