立法會選舉：再有多部門呼籲員工投票

公務員事務局團隊到灣仔駱克道市政大廈“洗樓”，包括走訪康文署及食環署辦公室多個樓層，宣傳立法會選舉日齊投票。（圖源：大公網） 中評社北京11月11日電／據大公報報導，第八屆立法會選舉投票將於12月7日舉行。昨日，公務員事務局局長、教育局局長以及多位特區政府官員繼續透過不同方式呼籲公務員及市民積極投票，履行公民責任，共同為香港的未來出一分力。公務員事務局局長楊何蓓茵昨日率領局內高層人員到駱克道市政大廈，向部門派駐分區辦事處及場地的前線公務員宣傳立法會選舉，號召人員踴躍投票、支持選舉，他們又向市政大廈街市商販宣傳立法會選舉。



楊何蓓茵表示，昨日接觸到的公務員來自不同職系，包括衛生督察、小販管理主任、管工、康樂事務經理、圖書館館長、康樂助理員、文化工作助理員、一般職系的人員，以及在櫃枱處理市民申請的員工。這些都是接觸市民最多的公務員，亦是前線的服務提供者，希望每個部門上上下下的公務員都清楚接收到齊投票的信息，展現團隊精神，公務員有責任以身作則，支持立法會選舉，投票選出自己心儀的代議士。她同時向需要輪班工作的公務員解釋，不會有人員因為輪班工作而不能前往投票，因為部門會與人員協商安排好投票時間表。



各政策局及部門做好選舉宣傳



教育局局長蔡若蓮在社交媒體發文表示，近日與考評局代表會面，瞭解其便利及鼓勵下屬人員投票的方案。同時，已去信向各大學校務委員會，以及教育局轄下的咨詢及法定組織，呼籲各組織的主席、委員、員工和師生踴躍投票，選出有擔當、有志向、有能力的新一屆立法會議員，攜手推動香港教育向前發展，一起開創美好的未來。



運輸署署長李頌恩昨日上午主持運輸署立法會換屆選舉專班會議，率領全體副署長及助理署長的跨專業團隊，竭力推動交通運輸行業上下總動員，鼓勵公共運輸、交通工程和汽車業界及廣大乘客投入選舉，12月7日踴躍投票選賢能，協力提升出行體驗。



海事處處長王世發聯同副處長史強和林瑞萍，昨日與管理層召開選舉專班會議，檢視部門就立法會換屆選舉的宣傳及動員情況。王世發強調，立法會是特區政府管治架構的“重要引擎”，一個高效、富建設性的立法會，對香港穩步向前、推動海運物流業持續發展，以及鞏固香港國際航運中心地位均至關重要。