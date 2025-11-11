停擺影響浮面　美元資產高危

美國科技股出現拋售潮，一旦美股出現巨大震蕩，呈現財富減值效應，美國消費市道勢雪上加霜。（大公報） 中評社香港11月11日電／美國政府停擺時間破紀錄，衝擊旅遊出行及消費，加上油價低位反彈、加征關稅政策影響迅速傳導至消費物價之上，以致美國深陷增長停滯、通脹升溫的滯脹困局。當前美國經濟面臨重大危機，美元資產價格沽壓重重，投資者須提防黑天鵝突襲。



大公報報導，美國政經處於不穩定狀態，共和與民主兩黨鬥爭，國會無法批出財政撥款，結果華府由10月1日至今已關門逾40日，打破了之前政府停擺35日紀錄。由於美國空中交通管制員及運輸安全管理局人員被迫無薪工作，導致大量空管人員缺勤，已導致大量航班延誤及取消。白宮經濟顧問Kevin Hasett警告，政府持續停擺可能令第四季經濟負增長。



今季GDP料見負增長



由於美國政府停擺時間破紀錄，預期對經濟的影響前所未見，產生負面溢出效應，影響私營部門活動。例如美國政府暫停投資及採購，向政府提供服務的私人企業首當其衝，衰退噩夢提早到來並非危言聳聽。高盛報告估計，如果政府關門六周，第四季經濟增長損失1.15個百分點，負面影響持續到2026年首季進一步擴大至1.3個百分點。



消費意欲降 感恩節市道堪憂



事實上，美國旅遊、零售業界並不看好感恩節市道，除了停擺因素致使75萬聯邦政府雇員停薪，部分人士要領取食物援助，何來有旅遊出行及消費的意欲？加上特朗普加征關稅，估計每名消費者購物支出多付132美元。因此，今年美國感恩節消費將迎來寒冬。



值得留意的是，根據美國瓦通紙箱行業數據，用於購物消費的瓦通紙箱銷量轉弱，第三季度出貨量降至2015年以來同期最低，進一步加劇感恩節購物市場出現慘淡銷售的憂慮。禍不單行的是，美國科技股出現拋售潮，納斯達克指數上周下跌3%，為今年4月以來最大單周跌幅，而加密貨幣市場亦出現退潮，比特幣價格一度失守10萬美元，風險資產價格急回，重擊投資者信心。一旦美股出現巨震，呈現財富減值效應，美國消費市道更加凶多吉少。



油價上揚 通脹壓力增



此外，美國通脹升溫亦令人不安，特朗普加征關稅之外，還制裁俄羅斯石油公司，紐約期油價格由57美元反彈至60美元以上，同時，油組計劃下季暫停增產，紓緩原油過剩壓力。摩根士丹利上調明年上半年油價，布蘭特油價可見60美元，加上地緣政治因素及冬季取暖需求增加，將繼續推升國際天然氣價格，即使美國政府關門導致經濟數據暫停公布，但市場已心中有數，估計消費物價指數升幅加快，10月份升幅可能達到3.2%至3.3%。



美國面對增長停滯、通脹升溫的滯脹危機將比預期嚴重，美元資產拋售潮殺傷力不容低估，特別是AI投資失控，泡沫爆發機會高，隨時引發金融突變事件，例如銀行危機卷土重來。



事實上，聯儲局主席鮑威爾直言12月減息未有定論，一個重要原因是憂慮通脹惡化。因此，即使中美在吉隆坡就經貿問題達成三大成果共識，包括美國取消針對中國加征10%所謂“芬太尼”關稅及對中國商品加征24%對等關稅繼續暫停一年，同時美方亦暫停對中國出口管制50%穿透性規則及對華海事等301調查措施一年，這有助緩和中美經貿關係，避免關稅升級，但美股升勢無以為繼，醒目資金加緊趁高出貨，例如英偉達創辦人黃仁勳迅速完成總值10億美元的減持股份計劃。



總而言之，美國經濟同時受到政府停擺、關稅政策及滯脹等多重衝擊，股匯債資產價格正在面臨非比尋常的沽售壓力。