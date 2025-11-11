數據真空期　黃金震蕩待變

中評社香港11月11日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師）文翼分析，上周美匯指數震蕩收跌，原油連續兩周回調，現貨黃金基本持穩。貿易摩擦暫緩，但美國政府創紀錄停擺致關鍵數據中斷，削弱市場對經濟判斷及美元信心，金市依賴技術面與美元走勢判斷方向。本周美政府持續停擺且隨時可能解除，核心數據可能推遲或突襲發布；叠加美債密集拍賣、中歐宏觀數據發布、多國央行動態及地緣政治風險，均可能刺激市場情緒，引致金融市場波動。



過去一周，全球貿易局勢暫緩，但美政府停擺創歷史最長紀錄。財政部為應對關門抽走超7000億美元現金，銀行融資利率飈升，令人擔憂重演2019年回購危機。聯邦雇員停薪致官方就業、通脹等核心經濟數據缺失，加劇美聯儲政策分歧，12月減息方向不明。截至9月美國企業裁員人數近95萬（2020年來新高）；10月ISM製造業PMI降至48.7，連續8個月萎縮；儘管ADP就業增4.2萬超預期，服務業擴張速度創8個月最快，但勞動力需求放緩、薪資停滯；10月企業裁員按年激增175.3%，私人數據顯示非農就業轉負；零售招聘預計為金融危機以來最低。私營部門報告雖填補部分空白，但覆蓋範圍有限難解燃眉之急；市場信心受抑美元承壓，黃金表現謹慎。



短期雖缺催化，但美政府關門、財政赤字與債務惡化，叠加地緣風險及潛在寬鬆周期，複雜局勢仍支撐看多黃金。本周美政府停擺或致關鍵數據缺席，也可能隨時落幕，引發金價劇烈波動；周內CPI、失業救濟人數與零售銷售數據是美聯儲政策關鍵參考，其動向直接牽動減息決策。此外，美聯儲及歐英央行官員講話或釋政策轉向信號。市場陷入資訊真空時期，需重點警惕俄烏、巴以衝突、美國委內瑞拉問題等地緣風險持續發酵。



下方支持位3965美元



技術分析，周線金價偏離BOLL中軌，KD死叉；日線處中軌下但KD金叉，短期或震蕩修正。關鍵支撐3965至4010美元，失守3965美元有下探震蕩；重要阻力4075至4134美元，突破企穩4134美元有上攻機會。