蘭州蘭石集團有限公司原黨委書記接受調查
http://www.CRNTT.com
2025-11-11 10:56:45
中評社北京11月11日電／中央紀委國家監委網站訊 據甘肅省紀委監委消息：蘭州蘭石集團有限公司原黨委書記、董事長張金明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。
