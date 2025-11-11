】 【打 印】 
蘭州蘭石集團有限公司原黨委書記接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-11-11 10:52:45


　　中評社北京11月11日電／中央紀委國家監委網站訊　據甘肅省紀委監委消息：蘭州蘭石集團有限公司原黨委書記、董事長張金明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。


