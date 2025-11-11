富權：鄭麗文打響反擊民進黨輿論霸權第一槍

中評社香港11月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：鄭麗文打響反擊民進黨輿論霸權第一槍。以下為文章內容。



已經連續三十二年在馬場町紀念公園舉辦“五零年代白色恐怖秋祭慰靈大會”的台灣地區政治受難人互助會，今年再接再厲，繼續於十一月八日舉行主題為“銘記歷史緬懷先烈兩岸同心振興中華”的追思大會。



“秋祭大會年年辦，惟有今年起點高”。其一，是在大陸地區熱播《沉默的榮耀》在台灣地區也引發強烈迴響，因而有許多民眾前往馬場町獻花弔祭的背景下舉辦的，因而這次秋祭也就突出了追思吳石、朱楓等“東海情報小組”先烈的主線，展示了吳石、朱楓、聶曦、陳寶倉等烈士的遺照，並在大會活動手冊中以《沉默的榮耀》為題刊登長文，介紹“密使一號”吳石將軍及其戰友的事蹟，而且在大會的過程中，除了是播放《安息歌》之外，還播放《走向復興》、《國際歌》等“紅歌”，還宣讀了中國大陸八大民主黨派之一的“台灣民主自治同盟（台盟）”的祭文。



其二，是新當選並就任中國國民黨主席的鄭麗文，與副主席季麟連等人應邀出席與會，她在向受難者敬獻花圈、三鞠躬時，其中第三個鞠躬是深深地鞠躬，超過九十度，而且時間很長。她在致辭時表示，她加入中國國民黨的第一件事情就是希望國共和解、為“白色恐怖”政治受難者平反，“因為我相信政府是為了人民而存在，我希望每個人都有做夢的權利、追逐理想的權利跟自由”。鄭麗文強調，在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為政治信仰付出青春生命這種慘重代價，這是台灣民主轉型後，帶給所有台灣人民的最基本權利，“這是我們的底線”。希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲，也不會再聽到“政治受難者”五個字，可以自由地擁抱各自的信仰。



鄭麗文此舉，具有重大的政治意義。其一，是展示她將帶領中國國民黨，重回前主席連戰開闢的國共兩黨交流合作的道路。實際上，鄭麗文是由時任國民黨主席的連戰介紹入黨的，並任命她為文傳會主委兼發言人，總綰國民黨的輿論宣傳。她曾邀請曾是中國共產黨地下黨員，因而在“白色恐怖”期間受難的陳明忠，到國民黨中常會發表演講，為連戰向大陸伸出和平橄欖枝。而在連戰率領中國國民黨代表團實行“破冰之旅”也是“和平之旅”，訪問大陸，並與時任中國共產黨總書記的胡錦濤達成《兩岸和平發展共同願景》的過程中，她鞍前馬後進行鼓吹並協調媒體報導，將此行的輿論效應發揮至最大。而在她當選國民黨主席後，在第一波人事安排中，就委任在當年籌備“胡連會”期間，深度參與《兩岸和平發展共同願景》起草的時任國民黨大陸事務部主任張榮恭為副主席。這就顯示，鄭麗文主席的兩岸關係路線，將會回到連戰時期。她在秋祭大會中致辭時提到的“加入中國國民黨的第一件事情就是希望國共和解”，就是她的底線心聲。這一舉措是打破目前兩岸僵局的關鍵一步，旨在化解兩岸敵意、促進和平發展。

