陳文清：攜手為孩子們健康成長撐起法治藍天

中評社北京11月11日電／據新華社報導，中央宣傳部、中央政法委、最高人民檢察院、重慶市委10日在人民大會堂舉行“時代楷模”重慶檢察未成年人保護工作團隊代表先進事跡報告會。報告會前，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清會見報告團成員，勉勵他們深入學習踐行習近平法治思想，珍惜“時代楷模”榮譽，再接再厲、接續奮鬥，攜手各方為孩子們健康成長撐起法治藍天。



陳文清表示，未成年人是祖國的未來、民族的希望。渝檢護“未”團隊始終堅持用法守護未成年人、用愛詮釋社會溫度，在法理情的統一中推進未成年人犯罪預防治理，為保護未成年人健康成長作出了突出貢獻。渝檢護“未”團隊代表是信仰堅定、司法為民、依法履職、擔當實幹的楷模，他們的先進事跡，彰顯了新時代新征程政法隊伍的時代精神、時代正氣、時代風采。



陳文清表示，全國政法機關和全體政法幹警要向渝檢護“未”團隊代表學習，學習他們牢記囑托、勇擔使命的政治品格，心系萬家、用愛司法的為民情懷，懲防並舉、寬嚴相濟的法治方式，矢志不渝、追求卓越的創新精神，切實履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務，努力創造無愧於黨、無愧於人民、無愧於時代的新業績。



應勇參加會見。