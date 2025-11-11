港島西候選人政綱直擊民生“痛點”

中評社北京11月11日電／據文匯網報導，在第八屆立法會選舉中，各地區候選人積極發表政綱，爭取選民認同與支持，展現對社區未來發展的承擔。香港島西地方選區有5人參選，他們的政綱既具備前瞻性發展眼光，又聚焦於地區民生經濟的“痛點”，提出多項具針對性、建設性的建議，例如他們希望完善中西區旅遊配套、加快南港島線（西段）建設、監察華富邨重建進度及優化東湧規劃等；亦有候選人提出家庭友善與婦女支援相關主張，期望回應不同群體需求。



檢視康體文娛設施 配合時代多元需要



1號候選人楊哲安表示，將結合多年來的地區服務經歷及商界經驗，為中產階層與中小企發聲，以理性思維為立法會帶來新動力。他表示，自己曾在香港、北京及英國生活，瞭解本地、內地及西方文化。他認為，立法會需要更多“三棲背景”的人才，而他是該區唯一同時具備政府、商界及地區工作經驗的候選人，經歷過打工仔面臨的真實壓力，亦是一位畢業於英國牛津大學的“牛津議員”，相信能夠透過過往經驗，為政策議案提供新思路。



楊哲安表示，過往立法會長期存在對立氛圍，理性聲音難以真正發揮作用，如今時機成熟，他承諾若當選，將以多元背景與理性思維，助力香港聚焦經濟發展與民生改善。



針對中西區，楊哲安致力推動完善交通運輸網絡及規劃，改善交通擠塞；優化中西區海濱長廊，研究打通信德中心一段，增加設施及配套，帶動區內經濟；檢視中西區康體文娛設施，改裝成新興運動場館，配合時代及多元需要；跟進舊樓維修問題，加強政府部門協作，推動創新技術驗樓。



針對南區，他建議加快“躍動港島南”計劃，爭取提高項目進度透明度，推動區內經濟；跟進南港島線（西段）走線規劃，推動工程盡快上馬，並採用創新技術，減低對周邊影響；監察華富邨重建工程進度；強化南區防災能力，提升基建及排水系統等設施。他亦建議在中西區及南區推動寵物友善社區設施，同時關注衞生情況，提升配套如增設狗糞收集箱和洗手設施。