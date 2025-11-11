單日航班延誤過萬　美交通部長：情況只會更糟

中評社香港11月11日電／在感恩節出行高峰期即將到來之際，美國民航業正經歷一場由聯邦政府停擺所導致的前所未有的混亂。據路透社10日報導，當地時間9日，美國的航空公司單日取消航班數超2700架次，延誤航班數超過1萬，創下此次政府停擺期間的單日最高中斷紀錄。美國交通部長肖恩·達菲9日在接受媒體採訪時表示，情況只會變得更糟，“直到這些空中交通管制員拿到工資。”



自10月1日美國聯邦政府停擺以來，被迫無薪上班的空中交通管制員請假數量增加，人員短缺加劇了航班延誤問題。對此，美國聯邦航空局決定分階段削減空中交通量，航空公司被要求從美國東部時間上周五起將國內航班減少4%。削減幅度計劃從本周一開始增至6%，周五前達到10%。受此影響，周日，美國境內及進出美國的航班取消量突破2700架次，遠超7日的1500架次和8日的約1000架次。



美聯社10日報導稱，美國政府多年來一直面臨空中交通管制員短缺問題，多屆政府曾試圖說服達到退休年齡的管制員留任。達菲稱，停擺加劇了這個問題，導致管制員加速退休：停擺前日均有4名管制員退休，現在升至15—20人。達菲補充道：“這個問題在政府重新開門後仍將長期影響航空旅行。”



大面積的航班延誤和停運給即將迎來感恩節假期的美國民眾帶來極大困擾。感恩節一直是美國民眾出行的高峰期，節日當天通常有300萬人次通過機場安檢。據《紐約時報》9日報導，由於航空公司對即將取消的航班幾乎未作提前通知，有出行計劃的旅客們表示已在調整未來數周（包括感恩節）的行程安排。他們正研究租車、乘火車等替代方案，甚至考慮居家不出。

