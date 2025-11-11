投票選民持“心意謝卡”　可獲商戶餐飲優惠

中評社北京11月11日電／據文匯網報導，對於下月7日的立法會換屆選舉，社會各界紛紛響應特區政府號召，不單有商界為員工提供投票便利安排及額外假期，還有不少商戶將向投票選民提供餐飲優惠，支持選民積極投票。



大公文匯全媒體記者日前向多間餐廳查詢相關優惠安排，多間餐廳均指持投票“心意謝卡”的市民到店用餐，可獲折扣優惠，以此鼓勵市民盡公民責任，積極參與投票。其中，湘菜館“湖南軒”提供全單八折；中菜館“四點金飯店”及“金狀元Gold Champion”提供免茶芥、免加一服務費、菜品九折優惠；港式火鍋“街頭火鍋”則提供九折優惠。



北京社團總會亦計劃向投票的市民提供餐飲優惠。該會會長、全國政協常委施榮懷表示，就他所知已有十多廿間餐廳會為午市或晚市持“心意謝卡”者提供八折或八五折等優惠。根據食肆不同情況，購物優惠都在商討中，相信陸續有來。



社團總會籲在內地港員工回來投票



該會常務副會長、全國政協委員楊莉珊表示，該會企業會員在內地有很多香港員工，總會都呼籲他們安排香港員工回港投票，並會給予假期優惠。總會亦與飲食業界合作，如投了票，取得“心意謝卡”就會有優惠。



國際青年商會中國香港總會會長王師堯表示，該會將於年底向每名履行公民責任的會友頒發“公民責任的扣針”，證明他是一名積極的公民。



香港城市大學表示，下月7日將為住宿舍的教職員及學生，安排交通前往投票。