台商進博會收穫豐 訂單增長25%

中評社北京11月11日電／據大公報報導，第八屆中國國際進口博覽會於10日閉幕，眾多參展台商收穫豐富。有台商表示，今年在進博會獲得的訂單總額較去年增長25%。而且不少台商在進博會還沒結束時，就已早早預約了明年的展位。台商們認為，大陸“十五五”規劃給台企在大陸發展描繪了一個更清晰的藍圖，堅定了在大陸繼續扎根發展的信心。



今年進博會，很多參展台商都是在大陸發展多年的“老朋友”：食品領域的南僑集團，消費品領域的喬山健康科技、皇冠箱包、森田藥妝、中天生科，服務貿易領域的萬海航運，科創領域的冠捷科技、上銀科技等等，都是扎根大陸多年，並獲得長足發展。每家企業都希望能在進博會搶占先機。



森田藥妝董事長特助周志翰表示，進博會是全球新產品的首發地，更是前沿技術的首秀場，他們每年都會到這個平台發布新產品，今年則提出運動與美妝相結合的概念。



冠捷科技集團董事長宣建生表示，進博會體現了大陸支持貿易自由化和開放市場的決心。



台商“全勤生”收穫大獎牌



南僑集團是兩岸知名的食品企業，雖然今年的展台又擴大了面積，展品也更加豐富，但在董事長陳正文看來，最重量級的展品，還是開幕當天由中國國際進口博覽局、國家會展中心（上海）頒贈的“八載同心 進博同行”2018-2025全勤獎牌。



南僑集團從第一屆進博會到今年連續都參加了8屆，被譽為“全勤生”。陳正文說，從首屆進博會開始，就感受到大陸的開放政策與企業發展理念和價值觀不謀而合。希望能夠通過參會深化品牌影響力，拓展全球採購渠道，並瞭解全球行業趨勢，保持企業在產品創新與可持續發展方面的前瞻性。據悉，南僑集團在這次進博會的訂單額達約5億元人民幣，比去年進博會的訂單額增長了25%。



上銀科技主要是生產工業機器人等精密設備的科創企業，其相關負責人介紹，這八年來，企業在大陸市場的業務整體持續增長，未來在大陸擴大生產規模也勢在必然。