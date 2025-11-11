巴菲特宣布安靜退場　不再撰寫股東信或發言

中評社香港11月11日電／“股神”巴菲特（Warren Buffett）今年底將卸任巴郡（BRK．A）執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將“安靜退場”，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。



在周一公開信中，巴菲特表示，將捐出價值約13億美元的巴郡B類股給予四個家族基金會。



他在信中表示，自己雖然行動緩慢、閱讀愈發吃力，但身體整體仍感覺良好，依舊每周到公司上班五天，與出色的同事共事。巴菲特說，他希望趁仍能親自處理時，加快向子女基金會的捐贈步伐。“由於巴郡規模龐大、當前市場熱度偏高，值得投資的點子稀少——但仍非零。”他寫道。



巴菲特表示，他將持續保有“相當數量”的A類股，直到股東對繼任者阿貝爾（Greg Abel）建立與對他本人及已故好友蒙格（Charlie Munger）相同的信任。



“這樣的信心建立不會太久，”他說，“我的三個孩子與巴郡董事都已百分之百支持阿貝爾。”



根據信件內容，巴菲特將把1，800股巴郡A類股轉換為270萬股B類股，總價值約13億美元，並分別捐贈給以亡妻命名的基金會及三名子女主導的家族基金會。



自2006年起，巴菲特持續將巴郡股票捐作慈善，並與比爾蓋茲與梅琳達．蓋茲共同發起“捐贈誓言”，推動億萬富豪在生前或死後捐出過半財富。去年他宣布，身後的捐款將不再流向蓋茲基金會，而改由子女管理的新慈善信託負責。



“若我的孩子們能夠做得中規中矩，他們母親與我都會感到欣慰，”巴菲特說。他補充，三名子女已累積多年慈善經驗，目前每年共同管理超過5億美元的捐款資金。