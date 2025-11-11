】 【打 印】 
全國冬小麥播種近七成
　　中評社北京11月11日電／據新華社報導，記者11月11日從農業農村部獲悉，據農情調度，截至11月10日，全國冬小麥播種近七成。

  分省份看，河南五成半，山東七成半，安徽過七成，陝西過七成，江蘇四成半，山西近八成。全國冬油菜播種過九成。


