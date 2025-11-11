金價大漲重回4100美元　中國央行連續增持

中評社香港11月11日電／北京時間11月11日凌晨，國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.83%報4123.40美元／盎司，COMEX白銀期貨漲4.70%報50.41美元／盎司。黃金上漲主要受地緣風險升溫、美元走弱以及實際利率下行共同驅動。



聯合新聞網發文稱，中國黃金協會最新發布數據顯示，今年前三季中國內地黃金消費量682.7噸、同比減少7.9%，其中黃金首飾270噸、同比減少32.5%。而中國央行購金動作仍持續，從2024年11月至2025年9月止，已連續11個月增持黃金；前三季共增持黃金23.9噸，截至9月底，黃金儲備為2303.5噸。



中國黃金協會指出，不同品類黃金產品的表現差異明顯：重量輕、附加值高的首飾產品仍保持較強市場吸引力，銷售情況較好；金條需求仍然旺盛，地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步凸顯；電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。



報導還提到，有投資者指出，當前國際形勢並不明朗，黃金價格長期是會持續上漲的，他近期在金價下降時購買一塊重量達到100克的金條，逢跌買入實物黃金已經成了他投資的重要方式。



消息面上，上海黃金交易所公告稱，2025年11月11日起至2026年年底止，免收國際板香港詢價合約iPAu99.99HK、iPAu99.5HK的交易手續費。另外，自11月17日起，“博時黃金ETF”最小申購、贖回單位由30萬份下調至10萬份。