特朗普：所有空中交通管制員須立即返崗

中評社香港11月11日電／當地時間11月10日，美國總統特朗普在其社交平台“真實社交”上發文表示，所有空中交通管制員必須立即返回工作崗位，任何不返回的人都將受到嚴厲的“處罰”。



特朗普稱，對於那些沒有在政府“停擺”期間請假的空中交通管制員，他將建議每人發放1萬美元的獎金。