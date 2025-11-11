【
特朗普：所有空中交通管制員須立即返崗
http://www.CRNTT.com
2025-11-11 11:35:30
中評社香港11月11日電／當地時間11月10日，美國總統特朗普在其社交平台“真實社交”上發文表示，所有空中交通管制員必須立即返回工作崗位，任何不返回的人都將受到嚴厲的“處罰”。
特朗普稱，對於那些沒有在政府“停擺”期間請假的空中交通管制員，他將建議每人發放1萬美元的獎金。
