科技保險為成長性企業賦能

中評社北京11月11日電／據經濟日報報導，作為分散風險的有效機制，科技保險是科技創新支持體系的重要組成部分。大力發展科技保險也是我國建設科技強國的迫切需要，有助於加快推動經濟社會高質量發展、提升新質生產力。國家金融監督管理總局今年1月份發布的《關於印發科技保險業務統計制度的通知》明確提出，科技保險指服務國家創新驅動發展戰略，支持高水平科技自立自強，為科技研發、成果轉化、產業化推廣等科技活動以及科技活動主體，提供風險保障和資金支持等經濟行為的統稱。



當前，科技保險發展現狀如何？還面臨著哪些發展瓶頸？記者對此進行了採訪。



護航全生命周期



高科技產業往往擁有較高的技術壁壘，試錯成本高、投入大、風險高，亟需建立風險分擔機制。國壽財險上海市分公司副總經理劉喆表示，通過發展相關的科技保險產品，不僅能夠有效為科技企業分散風險，避免科技企業財務資金出現重大損失，還可以通過引入風險減量管理服務，降低企業發生各類風險損失的可能。



據瞭解，保險業目前正在探索根據科技型企業的全生命周期，為從“實驗室”到“生產線”的一系列科技活動提供一攬子保險服務。在科技研發階段，保險機構通過科技項目研發費用損失保險、研發中斷保險、產品研發責任保險等險種，分散企業研發風險；在成果轉化階段，通過知識產權被侵權損失保險、侵權責任保險等保險服務，為科技成果轉化提供風險保障；在產業化推廣階段，利用網絡安全保險、首台（套）重大技術裝備保險、新材料首批次應用保險、軟件首版次保險等險種，護航科技成果市場應用等。例如，上海生物醫藥產業目前已經實現了從研發、臨床試驗、製造到銷售應用的生物醫藥全產業鏈發展。記者瞭解到，2017年起，太保財險上海分公司參與上海市生物醫藥人體臨床試驗責任保險試點項目，為企業提供覆蓋藥品、醫療器械、醫療技術臨床研究的風險保障。同時，根據醫療行業上中下游企業特點需求，為醫藥研發類、醫藥生產銷售類、醫療服務類企業設計推出全生命周期保險保障。



今年2月份，國家金融監督管理總局上海監管局發布的《上海科技保險創新發展報告（2023年度）》提出，鼓勵保險機構開發標準化的中小型科技企業服務方案，解決企業在經營發展初期普遍面臨的知識產權保護、產品責任等方面的共性問題，有效滿足初創期科技型企業風險保障需求。在風險可控前提下，引導保險資金投資科技型企業和面向科技型企業的創業投資基金、股權投資基金等，推動更多資金投早、投小、投科技。嘗試探索科創風投領域的“保投聯動”，以“保”發揮風險保障功能，以“投”分享企業成長紅利，綜合運用保險投資和風險保障支持科技企業發展。