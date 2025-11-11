消費疲軟影響日本經濟復甦

圖為日本東京，行人走過股市信息顯示屏。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據經濟日報報導，5月16日，日本內閣府發布今年一季度日本國內生產總值（GDP）初步統計結果。數據顯示，今年一季度，剔除物價變動因素後的日本實際GDP環比下降0.5%，按年率計算降幅為2.0%，繼去年四季度轉正後再次出現負增長。分析人士認為，今年一季度的經濟數據轉負，在一定程度上顯示近期日本經濟形勢面臨的困境。



從具體數據看，日本一季度個人消費環比下降0.7%，連續4個季度呈負增長態勢。這是2009年一季度以來首次出現個人消費連續4個季度下降。設備投資環比下降0.8%，民間住宅投資環比下降2.5%，有經濟學界人士認為，這代表日本國內民間需求“全面崩潰”。實際出口也大幅減少，環比下降5.0%。



分析人士認為，日本豐田集團旗下大發工業和豐田自動織機的造假事件是造成一季度日本經濟數據環比下降的重要因素之一。去年以來，日本大發工業和豐田自動織機先後被爆出在碰撞測試、尾氣測試、發動機數據等方面存在造假或違規認證行為，引發一片嘩然。事件曝光後，豐田汽車位於日本國內的4家工廠共計6條生產線一度停工，涉事車型停止供貨。這對日本汽車一段時間以來的生產、銷售均造成沉重打擊。根據日本汽車銷售協會聯合會和全國輕型車協會聯合會統計，一季度日本國內新車銷售量同比下降約20%。由於汽車領域供貨減少，民間庫存投資、個人消費和出口均受到不同程度影響，卡車等設備投資也因此減少。此外，有觀點認為，今年年初的石川縣能登半島地震也對個人消費、設備投資產生了負面影響，從而影響了一季度GDP。



事實上，日本個人消費占日本經濟比重在二分之一以上。該數據連續4個季度呈負增長，足見日本個人消費的疲軟已經到了相當嚴重的程度。此前，類似狀況衹有在雷曼危機這一特殊歷史時期才出現過。日本經濟界人士認為，這足以證明目前日本民間的消費信心和消費能力均存在不足，民眾生活存在客觀壓力，也顯示出日本經濟形勢仍然處於困境之中。



然而，日本政府對未來的經濟前景依然看好。日本內閣官房長官林芳正針對一季度經濟數據評論稱，不能把一季度經濟數據視作衡量經濟形勢動向的絕對指標。一季度的實際GDP為負，是各種特殊因素影響造成的，今後的經濟前景將達到33年以來的最高水平。春季勞資談判工資上調和6月份開始實施的定額減稅等預期效果叠加，將使日本經濟形勢“緩慢地持續恢復”。同時，他也表示由於資源價格和匯率變動導致進口物價上漲，有必要充分注意國內物價上漲的風險。