日專家：高市涉台表態令人震驚　但政策未變

佐橋亮承認高市早苗涉台表態令人震驚，但認為日本政府對台政策尚未改變 CSIS視頻 中評社華盛頓11月11日電（記者 余東暉）日本東亞國際政治專家佐橋亮承認，高市早苗上週五關於台灣的“存亡危機事態”說法前所未有，令人震驚。但他宣稱，這只是高市早苗個人理念的表達，日本政府的對台政策尚未改變。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）10日舉行“台灣狀況：特習會後的下一步”線上研討會。東京大學東洋文化研究所教授佐橋亮（Ryo Sahashi）從日本角度分析高市早苗當選，以及“習特會”之後，各方關係的演變對台灣的影響。



最新爆炸性的事態是，高市早苗在上週五接受日本議會質詢語出驚人：如果中國大陸對台灣動用軍艦武力，可能會構成“存亡危機事態”。根據日本法律，如發生被認定為威脅日本生死存亡的“存亡危機事態”，自衛隊將可以行使集體自衛權。



佐橋亮表示，以前日本首相沒在國會這麼說過，這是非常新的東西，幾乎每個人都深感震驚，即便是向高市早苗質詢這個問題的前外務大臣、現議員岡田克也對此也感到震驚。這也令人感到奇怪，因為這是日本國會眾議院預算委員會的首次會議，高市早苗剛當選首相，她並沒機會很快改變日本的政策。