中評社北京11月11日電／網評：銀行網點增減應以便民為本



來源：經濟日報 作者：郭子源



據報導，截至今年10月24日，有8592家銀行網點獲批退出，同時新增了6859家網點。有人認為，隨著時代變化與技術迭代，銀行網點成為老年群體專屬，縮減是大勢所趨，而這是個誤解。



線上、線下渠道不是某個年齡層的專屬，不同年齡群體均有需求，只不過使用偏好與習慣各異。而且，根據相關規定，部分大額、複雜的金融業務必須通過線下渠道辦理。從這個角度看，銀行網點是金融服務體系不可或缺的部分。



網點增減應遵循什麼邏輯？雖然這是銀行出於經營管理考量的自主選擇，但其底層邏輯應遵循8個字：便民惠民、降本增效。其中，便民惠民是基礎。商業銀行依靠用戶體驗與口碑贏得市場，用戶體驗取決於服務質量，服務質量依托於服務渠道，而線下網點正是重要的服務渠道之一。



網點應設在有需求但供給待提升的區域。有些網點退出，是對此前“跑馬圈地”經營理念的糾偏。在銀行業快速發展的階段，業內一度認為“得規模者得天下”，但線下網點的經營成本通常較高。缺乏用戶基礎，盲目快上，只能造成資源浪費與業績低下。有些網點新增，是提升金融服務覆蓋面的必要舉措。網點資源要與各地區的經濟社會發展需求相匹配，尤其要著力提升縣域金融服務的可得性與易得性。這些網點調整，是隨用戶需求而變的主動作為。目前，除了網點之外，要優化自助銀行、智能設備、自動櫃員機等的布點，它們可以有效滿足用戶取現、轉賬等短、小、頻、急需求。