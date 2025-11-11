中評社北京11月11日電／網評：激發“銀齡社會”新動能



來源：人民日報 作者：範龍山



貴州啟動“銀齡黔行”志願服務行動，號召銀齡志願者弘揚新風尚；四川樂山推出老年人體育健身嘉年華活動，倡導老年人踐行健康生活理念；廣東廣州黃埔區舉辦以“銀齡正青春 風采映重陽”為主題的文藝匯演，展現老年人積極向上精神風貌……情暖重陽節，各地舉辦一系列活動，支持鼓勵老年人老有所為、老有所樂。



樹牢積極老齡觀，譜寫“老有所為”新篇章，是推動老齡事業高質量發展的順勢應時之舉。不久前，民政部等部門聯合印發的《關於深入開展人口老齡化國情教育的指導意見》提出，全面深入開展人口老齡化國情教育，推動積極老齡觀、健康老齡化理念融入經濟社會發展全過程，使積極應對人口老齡化成為全社會的思想共識和自覺行動，確保到2035年積極老齡觀、健康老齡化理念普遍形成。



家家都有老人，人人都會變老。開展人口老齡化國情教育，是實施積極應對人口老齡化戰略的基礎性工程。2024年，我國60歲及以上老年人已突破3億，超過世界上絕大多數國家人口總量。但對於老齡社會的認知和理解，仍存在一些誤區。例如，將老年人視為社會的“負擔”，片面放大其對公共服務體系的壓力。糾正這些認知偏差，全面把握老齡化社會的深刻內涵，方能為養老事業匯聚起更大的社會認同與支持。



認識是行動的先導。我們既要傳承孝親敬老的傳統美德，也要清醒認識人口老齡化帶來的機遇和挑戰，更要看到老年人中蘊含的發展潛力與社會價值。通過開展人口老齡化國情教育等舉措，引導社會公眾理性認識我國人口老齡化的趨勢與影響，增強的是全社會應對人口老齡化的信心，凝聚的是老年人實現人生價值與社會發展良性互動的合力。



樹牢積極老齡觀，核心在於充分認識老年群體的獨特價值，發揮其積極作用。隨著健康水平提升，很多退休老年人仍在各領域發光發熱，這是社會的寶貴財富。江蘇鼓勵低齡老年人、退休幹部、社區黨員等積極參與養老志願服務，探索“以老養老”新模式；在浙江，“共享奶奶”等創新實踐悄然興起，社區裡的熱心老人幫助雙職工家庭接送孩子，並輔導功課、陪伴遊戲，增進了鄰里和睦。從各地實踐看，只要創造條件、搭建平台，老年人依然可以在推動社會發展方面發揮重要作用。