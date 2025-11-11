大公社評：以政綱論高低　以能力決勝負

中評社北京11月11日電／昨日，特區政府刊憲公布立法會選舉獲有效提名的161名候選人姓名，以及經抽簽決定，在選票上每名候選人的編號。這標誌著選舉進入正式全面開打的階段。特區政府今日起將舉行39場選舉論壇，這是候選人爭取支持的舞台，也是選民“優中選優”的參照。在接下來的26天裡，所有候選人將憑“真本事”贏得認可。正如國務院港澳辦“港澳平”文章所指出，大家期待各位候選人及其團隊相互展開公平的充分良性的競爭，一起激發高質量民主的活力與精彩。



綜觀第八屆立法會161名候選人，體現了守正傳承、接續奮鬥和開創開拓、激發活力的鮮明特徵。在第七屆立法會議員中，有部分人放棄參選，部分人爭取連任，這符合民主選舉有序更替的規律。在新選制下產生的第七屆立法會，體現了“愛國者治港”原則，推動立法會重回務實為民的正軌。在4年任期內，辦成了一系列具有歷史意義的大事，取得了一系列重大突破性成果，樹立了行政立法良性互動典範，為香港走向由治及興發揮了重要作用，作出了重要貢獻。社會各界高度認可第七屆立法會及議員的表現，樂見部分議員繼續參選爭取連任，將第七屆立法會的成功經驗帶到第八屆立法會，並發揚光大。



今次候選人湧現了許多“新面孔”，他們多來自經濟新業態、新賽道、新領域，是兼具本地經驗及國際視野的專業精英。當前，世界百年變局加速演進，國家正加快構建新發展格局，香港也站在經濟轉型的關鍵節點上。立法會作為特區管治架構的重要組成部分，大量新人的參與，將為香港的高質量發展提供新思維和新動能，將有力推動香港對接國家“十五五”規劃、參與粵港澳大灣區建設。



候選人中還有一批扎根基層的社區工作者，其中不少是現任區議員，這回應了市民對進一步完善地區治理體系、提升地區治理水平的渴望，體現了香港社會推動高質量發展、高水平治理的進取追求，也反映新選制具有廣泛代表性、政治包容性和均衡參與性。



競爭激烈是第八屆立法會的又一顯著特徵。今屆候選人多於上屆，其中地區直選的候選人更較上屆增加四成五以上，每個選區2個席位，至少有5人競爭，要勝出殊不容易。功能組別30個席位，有60人競爭，意味著一半人將被淘汰。選委會界別50人爭40席，差額率也達到25%。在這樣的競爭態勢下，沒有人必贏、沒有人能躺贏，但人人都有機會贏。全面而充分的競爭，可以讓選民不僅“有得選”，而且是“優中選優”、“強中選強”，這充分彰顯新選制回歸了選賢任能的民主本質。



正如“港澳平”文章所指出，大家希望看到，各位候選人及其團隊通過持續優化政綱、廣泛開展宣傳、深入接觸市民，充分表達自己、展示自己、證明自己，並與選民共商共議，為香港家園建設聚共識、匯眾智、集眾力。大家希望看到，各位候選人及其團隊緊緊圍繞拚經濟、謀發展、惠民生、促改革，圍繞促進香港長期繁榮穩定，更好融入和服務國家發展大局，以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認同。堅決摒棄“山頭”、“圈子”等陋習積弊，切不可像過去反中亂港分子那樣散播謠言、爆料抹黑、攻擊中傷、撕裂社群。