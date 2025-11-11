我國打造新技術新產品產業化“加速器”

中評社北京11月11日電／據人民日報報導，場景是連接技術和產業、打通研發和市場的橋梁。近日，國務院辦公廳印發《關於加快場景培育和開放推動新場景大規模應用的實施意見》，首次在國家層面對場景培育開放進行系統部署。11月10日，國務院新聞辦舉行政策例行吹風會，介紹有關情況。



擴大生產場景、工作場景、生活場景供給



近年來，我國大力推動科技創新和產業創新深度融合，產業轉型升級、新興產業發展取得明顯成效，但一些深層次的體制機制問題仍制約著科技創新成果向現實生產力轉化。



國家發展改革委副主任李春臨表示，有些新技術新產品剛出現時，應用案例少、應用效果缺少數據積累和驗證支撐，進入市場時容易面臨障礙。場景就是把新技術、新產品、新業態放在一個具體情境中應用，為新興事物提供展示的舞台，加快推動其產業化進程。制定出台意見的主要目的是通過場景培育和開放，發揮我國超大規模市場和豐富應用場景優勢，拓寬拓深市場准入，暢通要素自由流動，優化新業態新領域的發展制度環境和市場環境，打造新技術新產品的“試驗場”、新興產業發展的“加速器”、體制改革和制度創新的“試金石”，加快推動新技術新產品大規模產業化應用和發展，進一步激發創新活力和發展動力，加快形成推動經濟高質量發展的新引擎。



為確保加快場景培育和開放各項工作落地見效，李春臨介紹，將加強協同，充分調動各方面積極性；突出重點，分批次推出應用場景清單，將會同有關方面支持建設一批綜合性重大場景、行業領域集成式場景、高價值小切口場景，擴大生產場景、工作場景、生活場景供給，促進應用場景項目化、清單化；完善機制，將充分發揮政府採購政策支持作用，加強場景培育開放和首台（套）裝備、首批次材料、首版次軟件等各類創新支持政策的協同銜接。