人工智能技術助力全球能源轉型

中評社北京11月11日電／據人民日報報導，為期4天的第四十一屆阿布扎比國際石油展近日在阿聯酋阿布扎比國家會展中心落幕。本屆展會以“能源·智能·影響力”為主題，聚焦能源轉型、智能技術應用與行業影響力提升，設置人工智能與數字化轉型、脫碳、海運與物流，以及化工與低碳解決方案四大特色展區，旨在凝聚全球行業共識，應對能源變革挑戰，推動長期可持續轉型。展會吸引全球超2250家企業參展，觀眾規模突破20萬人次，成為全球能源行業交流合作的重要平台。



阿聯酋副總統兼副總理曼蘇爾·阿勒納哈揚在開幕致辭中表示，阿聯酋致力於通過在先進技術、清潔能源與創新領域的持續投入，探索經濟增長與環境保護協同推進的發展路徑，並將繼續以國際合作為紐帶，助力全球能源轉型進程。



人工智能在能源領域的深度應用成為本屆展會的一大亮點。展會不僅擴大了人工智能相關展區規模，更全面展示了相關產品與解決方案在優化能源系統、提升能源利用效率、構建智能基礎設施及推動綠色低碳發展等方面的實踐成效。展會主辦方阿布扎比國家石油公司首席執行官蘇爾坦·賈比爾介紹，該公司通過人工智能技術賦能生產，將產量預測準確率提升至90%，並明確提出打造全球人工智能應用最廣泛能源企業的目標。



來自阿聯酋穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學的參展團隊，重點展示了自主巡檢機器人、智能冷卻系統等能源場景落地應用成果。據介紹，該校研發的系列人工智能產品憑借高效推理、邏輯拆解、多步決策等優勢，為能源產業複雜系統監控、決策支持、異常檢測及運營優化提供了有力支撐。“人工智能已超越工具屬性，成為推動行業進步的新型基礎設施。”該校科研副校長薩米·哈達丁表示，本次展出的最新研究成果均面向實際應用需求，正推動前沿人工智能技術向更安全、更智能、更可持續的能源運營方案轉化。