商務部十六項舉措拓展綠色貿易

中評社北京11月11日電／據人民日報海外版報導，商務部近日印發《關於拓展綠色貿易的實施意見》（以下簡稱《意見》），精準聚焦企業綠色低碳發展能力存在短板、物流環節降碳潛力有待挖掘、支撐保障體系不夠完備等中國綠色貿易發展中存在的問題，提出了16項針對性舉措，以更好培育外貿新動能。



重點圍繞四個方面



從《意見》來看，16條具體舉措是圍繞為積極拓展綠色貿易，促進貿易優化升級展開的。日前，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上介紹，《意見》提出的舉措主要包括提升外貿企業綠色低碳發展能力、拓展綠色低碳相關產品和技術進出口、營造綠色貿易發展良好國際環境、建立健全綠色貿易支撐保障體系四大方面。



比如，在推動外貿企業開展綠色設計和生產上，鼓勵外貿企業積極使用可再生能源，通過設備更新、工藝流程改造、再生資源原料替代等方式，降低外貿產品碳排放量；在加快推動物流綠色低碳發展上，促進外貿大宗貨物和集裝箱長途運輸“公轉鐵”“公轉水”，推進單元化集裝器具國際互認共享；在提升展會綠色化水平上，推動有條件的展會設立綠色低碳專門展區、舉辦相關主題活動，加快制修訂綠色辦展等國家標準和行業標準等；在加快外貿產品碳足跡數據庫建設上，鼓勵有條件的行業、企業建設行業碳足跡因子數據庫……



“目前，我們正在會同相關部門，推動完善綠色產品標準、認證、標識體系，加快與主要貿易夥伴實現標準互認。推動中國綠色產品、技術和服務更好地融入全球市場。”李成鋼說。



順應綠色低碳潮流



如今，綠色低碳產品已經成為外貿發展的新動能。



“近年來，我國綠色低碳相關產品出口表現亮眼。比如，今年前三季度，風力發電機組及零部件出口增速超過30%；光伏產品已經連續4年出口額超過2000億元；電動汽車出口量去年首次突破了200萬輛；鐵道電力機車、電動摩托車和自行車等綠色交通工具出口也保持著強勁增長。我國節能環保家電、再生纖維紡織服裝等綠色產品在國際市場廣受歡迎。”李成鋼說，綠色貿易為中國外貿穩規模、優結構提供了重要支撐。