前三季度我國黃金產量271.782噸

中評社北京11月11日電／據人民日報海外版報導，中國黃金協會10日發布最新統計數據顯示，前三季度，國內原料產金271.782噸，同比增長1.39%。另有進口原料產金121.149噸，同比增長8.94%。國內原料和進口原料共計生產黃金392.931噸，同比增長3.60%。



前三季度，黃金行業緊盯高質量發展目標，一批具備戰略意義的重點勘查、開發項目穩步推進，為行業可持續發展注入強勁動力。2025年前三季度，我國大型黃金集團境外礦山實現礦產金產量61.439噸，同比增長18.39%。



消費方面，前三季度，我國黃金消費量682.730噸，同比下降7.95%。其中，黃金首飾270.036噸，同比下降32.50%；金條及金幣352.116噸，同比增長24.55%；工業及其他用金60.578噸，同比增長2.72%。



中國黃金協會分析稱，不同品類黃金產品的表現差異明顯。輕克重、附加值高的首飾產品仍保持較強市場吸引力，銷售情況較好。金條需求仍然旺盛，黃金避險保值功能進一步凸顯。電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。



全球央行持續增持黃金。從去年11月至今年9月，我國已連續11個月增持黃金。截至9月底，我國黃金儲備為2303.52噸。