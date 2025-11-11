皮革領域7項國家標準發布

中評社北京11月11日電／據人民日報海外版報導，記者10日從市場監管總局獲悉，7項皮革領域國家標準近日發布。這些標準緊密結合皮革行業生產實際與質量控制核心需求，從原料質量、物理性能、色牢度測試三個方面提出明確要求，旨在進一步提升皮革產品品質。



規範皮革原料質量，築牢產品生產根基。《皮革 綿羊藍濕革 規範》《皮革 山羊藍濕革 規範》兩項國家標準，分別對綿羊藍濕革、山羊藍濕革的產品質量作出規範，明確原料選用、感官質量、收縮溫度、有害物質含量等關鍵指標及試驗方法，從源頭嚴格把控原料品質，確保藍濕革能精準匹配後續各類皮革產品的加工需求，為下游生產環節奠定可靠基礎。



細化物理性能測試，精準評判皮革品質。《皮革 耐折牢度的測定 第1部分：撓度儀法》《皮革 物理和機械試驗 抗張強度和伸長率的測定》《皮革 沾污性能的測定 第2部分：馬丁代爾摩擦法》3項國家標準，規定了皮革物理性能測試方法，通過模擬皮革在日常使用中受力、摩擦等場景，精準評估產品的耐折性、強韌性與抗沾污能力，為評判皮革產品性能提供科學依據，助力企業優化生產工藝，全面提升產品質量。



完善色牢度測試要求，保障外觀穩定。《皮革 色牢度試驗 試驗通則》《皮革 色牢度試驗 顔色遷移到聚合物上的色牢度》兩項國家標準，為皮革色牢度試驗確立了統一規範與指導原則。