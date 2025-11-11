市場監管總局發布“雙十一”促銷合規提示

中評社北京11月11日電／據人民網消息，近日，市場監管總局向主要電商平台發布《“雙十一”網絡集中促銷合規提示》，旨在規範促銷經營行為，維護“雙十一”期間網絡交易秩序，保護消費者合法權益。《提示》主要包括六方面內容。



一是嚴格落實主體責任。嚴格依據相關法律法規規定，切實落實審查核驗義務，確保經營者主體信息真實有效。嚴格落實信息公示義務，加強算法合規管理，確保平台規則公開公平。



二是嚴格規範促銷行為。杜絕“二選一”“大數據殺熟”等違法行為；促銷規則需清晰透明，圍繞滿減、優惠券、預售、保價等關鍵環節，明確使用條件、退改流程、有效期限等關鍵信息，提升促銷活動透明度。



三是嚴格規範價格行為。充分尊重商家自主經營權，嚴禁利用服務協議、交易規則以及技術等手段對商家定價進行不合理限制或者附加不合理條件。不得先提價後打折、虛假折價比價。切實落實《網絡交易平台收費行為合規指南》各項要求，規範收費行為。



四是嚴格規範直播營銷行為。加強對平台內經營者資質和商品信息審核，並定期核驗更新。重點把控直播商品質量，嚴禁銷售假冒偽劣、禁限售商品，確保直播內容與所售商品一致，不得通過虛假承諾、誇大功效等方式誘導消費。



五是嚴格加強廣告內容審核。依法履行廣告業務登記、審核與檔案管理責任，重點規範醫療美容、藥品、醫療器械、保健食品等重點領域廣告及明星廣告代言行為，及時清理下架違法違規廣告。