海外華僑華人積極評價“十五五”發展藍圖

中評社北京11月11日電／據人民日報報導，中共二十屆四中全會審議通過了“十五五”規劃建議，為今後一個時期的中國經濟社會發展注入了更多確定性。海外華僑華人積極評價“十四五”時期中國實現的跨越式發展，認為全會擘畫了中國未來5年的發展藍圖，為持續推進中國式現代化建設作出了全面部署，願繼續發揮融通中外的獨特優勢，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。



“為‘十四五’時期中國取得的巨大成就感到驕傲”



這次全會是在中國即將勝利完成“十四五”主要目標任務，進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期召開的一次重要會議。“十四五”時期，面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出堅實步伐。



“廣大在斯僑胞一直心系中國發展，我們通過線上新聞、社團交流等多種形式密切關注全會信息。”斯里蘭卡華僑華人聯合會會長方加度表示，“中國在高端製造、人工智能等前沿領域創新不斷，在培育新質生產力、建設現代化產業體系等方面取得重要突破，這些成就不僅增強了中國的綜合國力，更通過高質量共建‘一帶一路’、全球發展倡議等，為包括斯里蘭卡在內的國家帶來了發展機遇，也為華僑華人在斯的發展營造了更有利的環境。”



“在阿華僑華人為‘十四五’時期中國取得的巨大成就感到驕傲。”阿爾及利亞中華總商會會長陳志偉說，“十四五”時期中國發展歷程極不尋常、極不平凡，他感受最深的是中國科技創新的快速發展，“中國的強大讓我們在海外發展更有底氣，也為中阿合作增添信心和動力。相信中國式現代化一定會為世界帶來更多利好。”



“全會對‘十四五’時期成就的總結引發僑胞強烈共鳴。”巴西中國和平統一促進會會長張小春表示，以5G技術、新能源和數字經濟為例，中國技術的成熟與應用為巴西深化與中國的合作提供了重要機遇。



“中國的強大，尤其是高水平科技自立自強和創新能力的提升，讓海外僑胞更受尊重，更有信心講好中國故事、架起中外合作橋梁。”德國開元周游集團董事長、德國福建閩商會會長周鴻圖表示，過去5年，中國在眾多關鍵領域實現了從“跟跑”到“並跑”甚至“領跑”的跨越，科技體系更加完善，產業鏈自主可控能力顯著增強。“‘十四五’時期的輝煌成就，不僅為中德合作注入了信心和動力，更為每一位在海外奮鬥的中華兒女提供了展示自信、共謀發展的廣闊舞台。”

