華裔新生代如何打破“玻璃天花板”？

（圖片來源：中國僑網微信公眾號） 2025年9月，徐晶福在浙江大學法學院演講。（圖片來源：中國僑網微信公眾號／受訪者供） 西班牙華僑華人協會10月舉辦首屆新移民融合與發展論壇，圖為徐晶福在會上發言。（圖片來源：中國僑網微信公眾號／受訪者供） 中評社北京11月11日電／據中國僑網報導，日前，旅西青年律師徐晶福被馬德里律師協會（ICAM）任命為歐亞法律分會主席，他也是該協會歷史上首位擔任該職位的亞裔。



徐晶福近日接受中國僑網“華人故事”欄目連線採訪，講述華裔新生代打破 “玻璃天花板”的破局之道與融入發展路徑。



曾經歷偏見，他決定學法律幫助更多人



徐晶福小時候父母就去了西班牙工作，十歲那年他和姐姐在父母的安排下離開家鄉浙江青田，坐上飛往西班牙的飛機。



剛到馬德里時，生活中的一切對徐晶福來說都是陌生的，由於語言不通，他學習成績也不好，直到一件事情的發生讓一切有了改變。



徐晶福回憶道：“記得上初中時，有天下大雪我上學遲到了，歷史老師批評了我，我那時不懂事頂撞了兩句，老師最後說‘你們中國學生不愛學習，我就算罵你們，你們都聽不懂’。之後我發奮學習，在期末考試中得到歷史最高分，那位老師也誠懇地向我道歉。”



“進入大學後我決定學習法律專業，希望用法律守護更多人，在他們需要幫助時維護他們的合法權益。”徐晶福說。



此後徐晶福獲得馬德里卡洛斯三世大學以及西班牙經濟法律高等學院（I.S.D.E）西班牙法律和國際商業法雙碩士學位，並通過西班牙司法考試，成為了一名執業律師。目前他在一所國際知名律師事務所就職，從事國際貿易糾紛解決和公司法以及收購兼並領域。

