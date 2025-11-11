【
故宮圖片展在巴黎開幕 展現“百年守護”
2025-11-11 14:43:55
中評社北京11月11日電／據央視新聞報導，當地時間11月10日，由巴黎中國文化中心、故宮博物院共同主辦的“百年守護——從紫禁城到故宮博物院”圖片展在巴黎中國文化中心開幕，近百位中法嘉賓出席。
開幕式以一部展現故宮百年歷程的短片拉開序幕，展現故宮恢宏的建築、珍貴的館藏，以及人們在文物修復、學術研究等領域的卓越實踐。
本次展覽以“百年守護”為主題，從紫禁城由皇家宮殿轉變為面向公眾的博物館為起點，系統呈現故宮博物院自1925年成立以來的百年發展歷程。
