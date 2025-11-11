我國科技期刊總量達5325種

中評社北京11月11日電／據新華社報導，中國科協日前發布的《中國科技期刊發展藍皮書（2025）》顯示，我國科技期刊總量持續增加，從2023年的5211種提升至2024年的5325種，整體影響力穩步提升。



藍皮書顯示，從引證指標上看，我國科技期刊總被引頻次和影響因子不斷上升，2015年至2024年共發表論文1200萬餘篇，累計被引7100萬餘次，篇均被引接近6次。



根據《科技期刊世界影響力指數（WJCI）報告》，有737種中國期刊入選全球Q1和Q2區；我國約71%的英文刊位於Q1和Q2區，國際競爭力較為強勁，也有35%的中文刊入選。



藍皮書分析，整體上看，我國科技期刊區域分布、出版周期、學科分布等相對穩定，已初步形成中文刊立足本土、服務國內科技創新和經濟發展，英文刊聚焦國際傳播、積極參與全球競爭的雙軌發展路徑，形成兼具國內基礎與國際視野的中國科技期刊體系。



與此同時，藍皮書也提出，我國科技期刊學術出版能力建設面臨多重挑戰：如期刊學科交叉布局與發達國家存在差距；期刊支撐決策還不充分；集約化服務水平仍需加強；優質稿源外流現象仍較明顯等。



對此，藍皮書建議，關注中國特色學科領域期刊發展，培育示範性交叉學科期刊；圍繞國家戰略需求策劃選題、拓展傳播渠道、培育戰略型作者隊伍，增強期刊的決策支撐力；推動人工智能等技術與出版行業全流程深度融合，構建透明、高效、可信的出版服務平台；推動建立並完善自主評價體系，引導優秀成果在國內期刊首發等。



中國科技期刊發展藍皮書由中國科協學會服務中心每年組織編制，旨在客觀呈現我國科技期刊發展面貌，聚焦我國科技期刊發展的重點難點問題深入分析研判，探尋解決路徑。