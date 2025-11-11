新生代華商積極擁抱“進博機遇”

第八屆進博會技術裝備展區，韓國SK集團展位展出的AI數據中心。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京11月11日電／據人民日報海外版報導，黃浦江畔，第八屆中國國際進口博覽會（以下簡稱“進博會”）如約而至，全球“進博夥伴”紛至沓來，共赴盛會。



這是一個充滿新意的舞台。年年都有新鮮感，年年都有新收穫，是各國客商不約而同的“進博印象”。而在規模不斷壯大的客商群體中，來自世界各地的新生代華商格外活躍。他們既瞭解中國市場，又具備全球視野，既能夠把握新潮流，又善於挖掘新機遇。今年，他們同樣滿懷期待而來，帶著新意十足的產品、技術與合作理念，在進博會上展現創新力，與中國市場碰撞新火花。



馬來西亞華商黃雍威：



為未來出行提供新選擇



在第八屆進博會汽車及智慧出行展區，第二次參加進博會的馬來西亞華商黃雍威帶來其公司自主研發的“硬核”航空器——E20 eVTOL全尺寸真機，讓人們關於“飛行汽車”“低空出行”的想象成為可觀可感的現實。



eVTOL，即電動垂直起降飛行器，是以純電驅動、可垂直起降的航空器，無需跑道即可實現起降，以更加安全、實惠、高效的飛行成為低空經濟的核心載體。



2021年，黃雍威瞄准電動航空產業發展的潛力，在上海創辦時的科技，致力於打造安全便捷的空中出行交通工具。2024年，時的科技自主研發的E20 eVTOL全尺寸真機首登進博會舞台，便收穫中東運營商的青睞，雙方簽署戰略合作協議，並在今年成功轉化為350架E20 eVTOL訂單。

